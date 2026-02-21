حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية

اكتست شوارع وميادين ومتنزهات منطقة حائل حلة وطنية مميزة، تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التأسيس مع حلول شهر رمضان، وتزينت الطرق الرئيسة والساحات العامة بالأعلام مع الفوانيس والإضاءات التي عكست مزيجًا من الفخر بالهوية الوطنية والاحتفاء بشهر رمضان.



وشملت أعمال التزيين عددًا من الميادين والحدائق العامة والمسطحات الخضراء، إلى جانب الشوارع الحيوية، كما رُفعت الأعلام على الأعمدة والواجهات، فيما أضفت الفوانيس الرمضانية والإضاءات التراثية طابعًا جماليًا يعكس عمق الإرث التاريخي للمملكة، ويعزز من حضور المناسبة الوطنية في ذاكرة المجتمع، وذلك ضمن برامج ومبادرات قدمتها أمانة المنطقة تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني وترسيخ الفخر بتاريخ الدولة السعودية، في إطار من الأجواء الرمضانية التي تتسم بالسكينة والتآلف المجتمعي.