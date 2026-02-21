حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية

مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد عقلة الصقور بالقصيم على الطراز النجدي الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI) “المنافذ الجمركية” تسجل 1431 حالة ضبط خلال أسبوع خلال أسبوع.. ضبط 19101 مخالف بينهم 28 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس إطلاق جائزة معرفية ووقف تشاركي في ختام ملتقى «مجتمع الأسرة الأول»
اكتست شوارع وميادين ومتنزهات منطقة حائل حلة وطنية مميزة، تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التأسيس مع حلول شهر رمضان، وتزينت الطرق الرئيسة والساحات العامة بالأعلام مع الفوانيس والإضاءات التي عكست مزيجًا من الفخر بالهوية الوطنية والاحتفاء بشهر رمضان.
وشملت أعمال التزيين عددًا من الميادين والحدائق العامة والمسطحات الخضراء، إلى جانب الشوارع الحيوية، كما رُفعت الأعلام على الأعمدة والواجهات، فيما أضفت الفوانيس الرمضانية والإضاءات التراثية طابعًا جماليًا يعكس عمق الإرث التاريخي للمملكة، ويعزز من حضور المناسبة الوطنية في ذاكرة المجتمع، وذلك ضمن برامج ومبادرات قدمتها أمانة المنطقة تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني وترسيخ الفخر بتاريخ الدولة السعودية، في إطار من الأجواء الرمضانية التي تتسم بالسكينة والتآلف المجتمعي.