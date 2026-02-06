Icon

بدأت القصة خلال فترة جائحة كورونا

حادثة صادمة في الهند.. لعبة إلكترونية غامضة وراء وفاة 3 شقيقات

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٤ مساءً
حادثة صادمة في الهند.. لعبة إلكترونية غامضة وراء وفاة 3 شقيقات
المواطن - فريق التحرير

هزّت حادثة مأساوية الرأي العام في الهند بعد وفاة ثلاث شقيقات قاصرات في مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش، في واقعة تحقق السلطات في ارتباطها بلعبة إلكترونية ذات تأثير نفسي على المراهقين.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و14 و16 عامًا، عُثر على مذكرات شخصية تركنها قبل وفاتهن، تضمنت إشارات إلى تفاعل طويل الأمد مع لعبة رقمية غامضة يُعتقد أنها لعبت دورًا في التأثير على حالتهن النفسية خلال السنوات الماضية.

استغلال مشاعر العزلة

وبحسب الشرطة، بدأت القصة خلال فترة جائحة كورونا، حيث استغلت اللعبة مشاعر العزلة لدى المراهقين، معتمدة على أساليب تواصل نفسي وتحديات متدرجة، قبل أن تتطور إلى محتوى يحمل رسائل خطرة تتعلق بالهوية والانتماء والواقع الافتراضي، وهو ما تخضع تفاصيله حاليًا للفحص والتحليل من قبل الجهات المختصة.

وأكدت السلطات الهندية استمرار التحقيقات لتحديد طبيعة اللعبة، والجهة المسؤولة عن إدارتها أو الترويج لها، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي الموجّه للأطفال والمراهقين، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في المتابعة النفسية والتقنية، للحد من المخاطر المرتبطة ببعض الألعاب الإلكترونية.

