حافلات المدينة المنورة تطلق خدمة النقل الترددي للمصلين والزوار في رمضان

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ممثلة في حافلات المدينة، خدمة النقل الترددي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، لتسهيل تنقل المصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، عبر محطات محددة في أنحاء المدينة، تشمل المرور بمخطط الملك فهد، ومحطة القطار، وشظاة، والخالدية، وسيد الشهداء، وكلية السلام، والإستاد الرياضي، والحديقة، إضافة إلى المسار الثاني الممتد من منطقة العالية إلى مسجد قباء.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف إلى تحسين تجربة المصلين والزوار، وتخفيف الازدحام حول مواقع العبادة خلال الشهر الفضيل، مع الحرص على تنظيم حركة النقل بما يضمن راحة وسلامة الجميع.