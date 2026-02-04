Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي Icon شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة Icon ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب Icon وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء

حافلات المدينة المنورة تطلق خدمة النقل الترددي للمصلين والزوار في رمضان

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٦ مساءً
حافلات المدينة المنورة تطلق خدمة النقل الترددي للمصلين والزوار في رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ممثلة في حافلات المدينة، خدمة النقل الترددي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، لتسهيل تنقل المصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، عبر محطات محددة في أنحاء المدينة، تشمل المرور بمخطط الملك فهد، ومحطة القطار، وشظاة، والخالدية، وسيد الشهداء، وكلية السلام، والإستاد الرياضي، والحديقة، إضافة إلى المسار الثاني الممتد من منطقة العالية إلى مسجد قباء.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف إلى تحسين تجربة المصلين والزوار، وتخفيف الازدحام حول مواقع العبادة خلال الشهر الفضيل، مع الحرص على تنظيم حركة النقل بما يضمن راحة وسلامة الجميع.

قد يهمّك أيضاً
بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية

بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد