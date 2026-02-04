Icon

حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٤ مساءً
حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

حذّر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من حالة الطقس في الباحة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، مع جريان السيول وتساقط البرد وحدوث صواعق رعدية.

حالة الطقس في الباحة

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والمناطق المجاورة.

وأشار المركز إلى أن هذه الأجواء تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً اليوم – بمشيئة الله تعالى.

