حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم

حذّر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من حالة الطقس في الباحة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، مع جريان السيول وتساقط البرد وحدوث صواعق رعدية.

حالة الطقس في الباحة

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والمناطق المجاورة.

وأشار المركز إلى أن هذه الأجواء تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً اليوم – بمشيئة الله تعالى.