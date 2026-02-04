سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية
حذّر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من حالة الطقس في الباحة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، مع جريان السيول وتساقط البرد وحدوث صواعق رعدية.
وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والمناطق المجاورة.
وأشار المركز إلى أن هذه الأجواء تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً اليوم – بمشيئة الله تعالى.