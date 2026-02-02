حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة حقل بمنطقة تبوك مقيمين من الجنسيتين الهندية والفليبينية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994)، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.