حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١١ مساءً
حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة حقل بمنطقة تبوك مقيمين من الجنسيتين الهندية والفليبينية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994)، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

