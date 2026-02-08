Icon

تهدف إلى كشف الطائرات المسيرة ورصد الأهداف المتحركة

حرس الحدود يستعرض منظومة أمنية متكاملة ضمن معرض الدفاع العالمي 2026

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٨ مساءً
حرس الحدود يستعرض منظومة أمنية متكاملة ضمن معرض الدفاع العالمي 2026
المواطن - فريق التحرير

تستعرض المديرية العامة لحرس الحدود لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026 م، منظومة أمنية متكاملة لتعزيز أمن الحدود من خلال رادار مزود بكاميرات حرارية، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري.

كشف الطائرات المسيرة

وتهدف المنظومة الأمنية إلى كشف الطائرات المسيرة ورصد الأهداف المتحركة وتصنيفها وتحديد نوعها والعمل كنظام إنذار مبكر للمنشآت الحيوية والحدود والتكامل مع أنظمة القيادة والسيطرة.

معرض الدفاع العالمي 2026.. مركبة ذاتية القيادة لحماية المنشآت الحيوية 

معرض الدفاع العالمي 2026.. مركبة ذاتية القيادة لحماية المنشآت الحيوية 

الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026

الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026

يأتي ذلك ضمن مشاركة المديرية في جناح وزارة الداخلية لتقديم حلول تقنية أمنية وخدمية تعزز قدرات الوزارة التشغيلية المتكاملة في صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

