حرس الحدود يستعرض منظومة أمنية متكاملة ضمن معرض الدفاع العالمي 2026

تستعرض المديرية العامة لحرس الحدود لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026 م، منظومة أمنية متكاملة لتعزيز أمن الحدود من خلال رادار مزود بكاميرات حرارية، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري.
وتهدف المنظومة الأمنية إلى كشف الطائرات المسيرة ورصد الأهداف المتحركة وتصنيفها وتحديد نوعها والعمل كنظام إنذار مبكر للمنشآت الحيوية والحدود والتكامل مع أنظمة القيادة والسيطرة.
يأتي ذلك ضمن مشاركة المديرية في جناح وزارة الداخلية لتقديم حلول تقنية أمنية وخدمية تعزز قدرات الوزارة التشغيلية المتكاملة في صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.