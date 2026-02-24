Icon

عبر ميناء جدة الإسلامي

حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٨ مساءً
حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان
المواطن - فريق التحرير

استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي، لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، وذلك ضمن المهام المنوطة بحرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية.

وأوضح مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، إن المديرية العامة لحرس الحدود سخرت جميع الإمكانات لتيسير إجراءات دخول المعتمرين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم بما يعكس عناية المملكة بضيوف الرحمن.

