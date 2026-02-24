لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026 مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر
استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي، لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، وذلك ضمن المهام المنوطة بحرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية.
وأوضح مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، إن المديرية العامة لحرس الحدود سخرت جميع الإمكانات لتيسير إجراءات دخول المعتمرين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم بما يعكس عناية المملكة بضيوف الرحمن.
#حرس_الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ عبر ميناء جدة الإسلامي.#حياكم_الله pic.twitter.com/tYuxOO9paY
— حرس الحدود السعودي (@BG994) February 24, 2026