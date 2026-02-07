حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 30 كجم من القات بعسير

1455 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع 9 مليارات ريال عقود استثمارية لأمانة الشرقية في 2025.. منجزات نوعية تجربة سريرية رائدة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا بالرصاص الحي ويعتقل ثلاثة آخرين بالضفة الاتحاد الأوروبي يطلب من تيك توك تغيير “التصميم الإدماني” إلزام باريس سان جرمان بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (30) كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.