السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 30 كجم من القات بعسير

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٥ مساءً
حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 30 كجم من القات بعسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (30) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

