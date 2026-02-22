خلل تقني يؤجّل إطلاق أول رحلة مأهولة إلى القمر مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان حرس الحدود يقبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 280 كجم من القات المخدر الدرعية في يوم التأسيس.. شهادات مؤرخين ورحالة توثق قوتها وازدهارها العمراني والاقتصادي مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد المسجد القبلي.. ويحافظ على أصالته بجذوع الأثل والنخيل القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس المخطوطات في عهد التأسيس.. شاهد حي على الإرث الثقافي والعلمي للدولة السعودية وادي حنيفة في يوم التأسيس.. على ضفافه سيرةٌ تُروى أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة “بسطة خير” رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 13 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم (280) كيلوجرام من القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.