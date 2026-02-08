Icon

تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان
المواطن - فريق التحرير

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، اليوم الأحد، القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (75) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

القبض على 5 يمنيين بجازان

وأوضحت الدوريات البرية لحرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق الإبلاغ عن ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة.

كما يمكن الإبلاغ عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

