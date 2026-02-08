حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان

بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة تطوير برمجيات جديدة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية وقاء مكة المكرمة يكثف جهوده لمكافحة نواقل الأمراض وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم
ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، اليوم الأحد، القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (75) كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وأوضحت الدوريات البرية لحرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة.
كما يمكن الإبلاغ عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.