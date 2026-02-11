Icon

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين

حرس الحدود يقبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في عسير

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير، على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضحت حرس الحدود عبر منصة إكس أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

