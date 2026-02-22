سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية صيام كبار السن.. نصائح مهمة ومخاطر صحية يجب الحذر منها قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الـ (22) من فبراير من كل عام، بمختلف مناطق المملكة.
وشملت العروض البحرية، الفلاي بورد والسفن والحوامات والزوارق، والدبابات البحرية، وآليات حرس الحدود البرية متعددة المهام والمعدات والسيارات.
وتأتي هذه العروض ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود للمشاركة في المناسبات الوطنية بما يعكس الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية، ويجسد قيم الانتماء والولاء.