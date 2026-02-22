حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس

أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الـ (22) من فبراير من كل عام، بمختلف مناطق المملكة.

وشملت العروض البحرية، الفلاي بورد والسفن والحوامات والزوارق، والدبابات البحرية، وآليات حرس الحدود البرية متعددة المهام والمعدات والسيارات.

وتأتي هذه العروض ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود للمشاركة في المناسبات الوطنية بما يعكس الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية، ويجسد قيم الانتماء والولاء.