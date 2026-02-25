معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة “الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026 الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة بيش بمنطقة جازان مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.