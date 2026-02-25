Icon

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ مساءً
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة بيش بمنطقة جازان مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

