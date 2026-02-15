Icon

حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان Icon العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026 Icon طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447 Icon حرس الحدود يحبط تهريب 15 ألف قرص إمفيتامين مخدر بعسير Icon نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي Icon الموارد البشرية تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند Icon ضبط 4 مخالفين بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon الصين تنشر أقمارًا اصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي Icon “الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
المواطن - واس

تشهد أسواق ومراكز نجران التجارية خلال هذه الأيام، حركة شرائية نشطة، وإقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين، وسط وفرة في السلع التموينية والاستهلاكية، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان.

ويحرص المتسوقون على تأمين احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تستخدم طيلة أيام الشهر الفضيل.

وأشار عدد من الباعة في المراكز التجارية، إلى استعدادهم المبكر، من خلال توفير الخيارات المناسبة من السلع الرمضانية، بكميات كبيرة، نظرًا للطلب المتوقّع من المستهلكين خلال الأيام التي تسبق دخول شهر رمضان، فيما عبّر عدد من المتسوقين عن ارتياحهم، لوجود الأصناف الرمضانية التي يحتاجونها بكثرة ووفرة، مبينين أن تنظيم المراكز التجارية أسهم في تبضّعهم واختيارهم للسلع بكل يسر وسهولة.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة نجران بدر بن حمود المعجل، إلى أن الفترة التي تسبق دخول شهر رمضان تعد من المواسم التجارية المهمة، وتشهد تنوعًا في المعروض، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم قطاعي التجزئة والخدمات بالمنطقة.

من جهته نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، خلال الأيام الماضية، أكثر من (690) جولة رقابية استباقية على المراكز والأسواق التجارية بالمنطقة، وذلك من خلال متابعة فرقه الميدانية للسلع الأساسية والرمضانية، لضمان جودتها ووفرتها بأسعار ملائمة للمتسوقين، والتحقق كذلك من التزام المراكز والأسواق بأنظمة وزارة التجارة.

