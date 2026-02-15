حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026 طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447 حرس الحدود يحبط تهريب 15 ألف قرص إمفيتامين مخدر بعسير نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الموارد البشرية تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند ضبط 4 مخالفين بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الصين تنشر أقمارًا اصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي “الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم
تشهد أسواق ومراكز نجران التجارية خلال هذه الأيام، حركة شرائية نشطة، وإقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين، وسط وفرة في السلع التموينية والاستهلاكية، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان.
ويحرص المتسوقون على تأمين احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تستخدم طيلة أيام الشهر الفضيل.
وأشار عدد من الباعة في المراكز التجارية، إلى استعدادهم المبكر، من خلال توفير الخيارات المناسبة من السلع الرمضانية، بكميات كبيرة، نظرًا للطلب المتوقّع من المستهلكين خلال الأيام التي تسبق دخول شهر رمضان، فيما عبّر عدد من المتسوقين عن ارتياحهم، لوجود الأصناف الرمضانية التي يحتاجونها بكثرة ووفرة، مبينين أن تنظيم المراكز التجارية أسهم في تبضّعهم واختيارهم للسلع بكل يسر وسهولة.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة نجران بدر بن حمود المعجل، إلى أن الفترة التي تسبق دخول شهر رمضان تعد من المواسم التجارية المهمة، وتشهد تنوعًا في المعروض، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم قطاعي التجزئة والخدمات بالمنطقة.
من جهته نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، خلال الأيام الماضية، أكثر من (690) جولة رقابية استباقية على المراكز والأسواق التجارية بالمنطقة، وذلك من خلال متابعة فرقه الميدانية للسلع الأساسية والرمضانية، لضمان جودتها ووفرتها بأسعار ملائمة للمتسوقين، والتحقق كذلك من التزام المراكز والأسواق بأنظمة وزارة التجارة.