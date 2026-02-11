حريق في الإسكندرية.. إصابات واختناقات و14 سيارة إطفاء

شهدت مدينة برج العرب الجديدة غرب محافظة الإسكندرية المصرية، مساء الثلاثاء، حريقًا ضخمًا اندلع داخل أحد المصانع الكبرى المتخصصة في تصنيع وتخزين المذيبات الكيمياوية والمواد اللاصقة بالمنطقة الصناعية، ما تسبب في حالة من الذعر بين العاملين وسكان المناطق المجاورة.

وتصاعدت ألسنة اللهب بكثافة، فيما غطت أعمدة الدخان الأسود سماء المنطقة، بعد وقوع انفجار داخل أحد المخازن الرئيسية بالمصنع، وفقًا لبلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق مدعومة بـ14 سيارة إطفاء، حيث واجه رجال الإطفاء صعوبات في السيطرة على النيران نظرًا لطبيعة المواد المخزنة، والتي تضمنت مذيبات شديدة الاشتعال مثل “الثنر، والأسيتون، والميثانول، والتولوين”، وهي مواد تتسم بسرعة الاشتعال والانفجار وتتطلب وسائل إطفاء خاصة.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة الصناعية لمنع امتداد الحريق إلى المصانع المجاورة أو المناطق السكنية القريبة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من تطويق النيران داخل حدود المصنع والسيطرة عليها بالكامل.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من العاملين بحالات اختناق وإغماء نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى عدد من مستشفيات الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.