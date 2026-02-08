Icon

شدد على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر

حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٤ مساءً
حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للمستفيد الرئيسي «متزوج»، فإنه يتعيّن عليه إضافة الزوجة كتابع ضمن بيانات الحساب، وذلك لضمان دقة المعلومات وعدم تأثر الأهلية أو قيمة الاستحقاق.

وأكد البرنامج عبر منصة إكس أن عدم إضافة الزوجة قد يؤدي إلى اختلاف البيانات المسجلة، مما ينعكس سلبًا على أهلية المستفيد أو استحقاقه للدعم، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ودعا حساب المواطن جميع المستفيدين المتزوجين إلى مراجعة بياناتهم والتأكد من إدراج جميع التابعين بشكل صحيح، حفاظًا على استمرارية الدعم واستحقاقه وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأكد برنامج حساب المواطن على أهمية التأكد من استكمال البيانات الشخصية والإفصاح عن جميع مصادر الدخل لضمان الحصول على الدعم كاملاً في موعده.

الاعتراض في حساب المواطن

وبيّن البرنامج أن الاعتراضات التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ 10 يناير، سيتم إدراجها ضمن دورة دراسة الأهلية لشهر مارس، على أن يتم إبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عبر حسابه في خانة دراسة الأهلية، ولن تشمل هذه الحالات دفعة شهر فبراير.

وفي سياق متصل، أتاح حساب المواطن للمستفيدين إمكانية معرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال حاسبة الدعم التقديرية، وذلك عبر الدخول إلى موقع البرنامج، ثم الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية، وإدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا، وعدد التابعين فوق 18 عامًا، ثم إدخال إجمالي الدخل الشهري للأسرة والضغط على خيار “احسب”.

وأوضح البرنامج أن الحاسبة التقديرية تُمكّن المستفيد من معرفة مبلغ الدعم الشهري للأسرة، وحد الإعفاء من التناقص، إضافة إلى حد الدخل المانع.

التحقق من البيانات

كما جدّد حساب المواطن التأكيد على أنه يتم التحقق من بيانات المستفيدين بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها لكل دفعة، مشيرًا إلى أن أي تغيير يطرأ على البيانات يستدعي إعادة دراستها والتحقق منها، ومن ثم إعادة تقييم الاستحقاق.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى متابعة حساباتهم بشكل مستمر، والتأكد من تحديث البيانات لمعرفة قيمة الاستحقاق بشكل دقيق.

