شدد على ضرورة الإفصاح عن أي دخل يخص التابعين

حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٩ مساءً
حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يلزم على المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين المسجلين لديه، حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه للدعم. كما شدد على ضرورة الإفصاح عن أي دخل يخص التابعين، حيث يتم احتسابه ضمن إجمالي دخل الأسرة.

وبيّن البرنامج عبر منصة إكس أنه في حال انطبقت شروط الأهلية على رب الأسرة وثبت استحقاقه، فسيتم شموله بالدعم وفق الضوابط المعتمدة، مؤكداً حرصه على تقديم الخدمة والإجابة عن استفسارات المستفيدين.

موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر مارس المقبل

موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر مارس المقبل

حساب المواطن: 4 خطوات لتعديل الدخل للمستفيد

حساب المواطن: 4 خطوات لتعديل الدخل للمستفيد

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

 

