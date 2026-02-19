حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية البلديات والإسكان تنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة اكتمال تشغيل عناصر تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل في العاصمة المقدسة بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان وصفات صحية لتمكين مرضى تليّف الكبد والزراعة من صيام رمضان الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال
أوضح برنامج حساب المواطن أنه يلزم على المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين المسجلين لديه، حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه للدعم. كما شدد على ضرورة الإفصاح عن أي دخل يخص التابعين، حيث يتم احتسابه ضمن إجمالي دخل الأسرة.
وبيّن البرنامج عبر منصة إكس أنه في حال انطبقت شروط الأهلية على رب الأسرة وثبت استحقاقه، فسيتم شموله بالدعم وفق الضوابط المعتمدة، مؤكداً حرصه على تقديم الخدمة والإجابة عن استفسارات المستفيدين.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.