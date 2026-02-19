حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يلزم على المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين المسجلين لديه، حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه للدعم. كما شدد على ضرورة الإفصاح عن أي دخل يخص التابعين، حيث يتم احتسابه ضمن إجمالي دخل الأسرة.

وبيّن البرنامج عبر منصة إكس أنه في حال انطبقت شروط الأهلية على رب الأسرة وثبت استحقاقه، فسيتم شموله بالدعم وفق الضوابط المعتمدة، مؤكداً حرصه على تقديم الخدمة والإجابة عن استفسارات المستفيدين.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: