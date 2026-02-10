Icon

يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم

حساب المواطن: الاعتراضات بعد 10 يناير تُدرج ضمن أهلية مارس

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ الشخص بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر مارس، ولن تشمله دفعة شهر فبراير.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

