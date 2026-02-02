حساب المواطن يوضح الحالات التي تُسجَّل فيها المتزوجة كمستفيد رئيسي

أوضح حساب المواطن الحالات التي يمكن فيها تسجيل الزوجة المتزوجة كمستفيد رئيسي، مما يهم آلاف الأسر السعودية .

وقال حساب المواطن إنه في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوج” لا يتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: