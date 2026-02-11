حساب المواطن: تقييم الأصول شرط أساسي لتحديد الاستحقاق

أوضح برنامج حساب المواطن آلية تقييم الأصول للمستفيدين، مؤكدًا أن تحديد الاستحقاق يتم بناءً على بيانات يتم الاستعلام عنها من الجهات الرسمية والمعتمدة.

وبيّن البرنامج عبر منصة إكس أن التقييم يشمل عددًا من العناصر، من بينها قيمة العقارات، وقيمة المركبات، والأصول النقدية، إضافة إلى المحافظ الاستثمارية، وعدد العمالة المنزلية المسجلة باسم المستفيد.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية على المتقدم وثبت استحقاقه وفق المعايير المعتمدة، فسيتم شموله بالدعم ضمن الدفعات المقررة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البرنامج على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بآلية احتساب الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المحددة.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: