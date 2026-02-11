Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
التقييم يشمل عددًا من العناصر من بينها قيمة العقارات

حساب المواطن: تقييم الأصول شرط أساسي لتحديد الاستحقاق

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
حساب المواطن: تقييم الأصول شرط أساسي لتحديد الاستحقاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن آلية تقييم الأصول للمستفيدين، مؤكدًا أن تحديد الاستحقاق يتم بناءً على بيانات يتم الاستعلام عنها من الجهات الرسمية والمعتمدة.

وبيّن البرنامج عبر منصة إكس أن التقييم يشمل عددًا من العناصر، من بينها قيمة العقارات، وقيمة المركبات، والأصول النقدية، إضافة إلى المحافظ الاستثمارية، وعدد العمالة المنزلية المسجلة باسم المستفيد.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم

حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية على المتقدم وثبت استحقاقه وفق المعايير المعتمدة، فسيتم شموله بالدعم ضمن الدفعات المقررة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البرنامج على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بآلية احتساب الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المحددة.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير
السعودية اليوم

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة...

السعودية اليوم
حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل
السعودية اليوم

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب...

السعودية اليوم
حساب المواطن: الاعتراضات بعد 10 يناير تُدرج ضمن أهلية مارس
السعودية اليوم

حساب المواطن: الاعتراضات بعد 10 يناير تُدرج...

السعودية اليوم
موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية
السعودية اليوم

موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية
السعودية اليوم

حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي...

السعودية اليوم
حساب المواطن: مكافأة الطلاب من الدخل ولابد من الإفصاح عنها
السعودية اليوم

حساب المواطن: مكافأة الطلاب من الدخل ولابد...

السعودية اليوم
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم

السعودية اليوم