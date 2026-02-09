حساب المواطن .. توضيح مهم بشأن مكافأة الطلاب

اصطدام شاحنة بمركبة يودي بحياة 30 شخصًا في نيجيريا خالد بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي 2026 برعاية الملك سلمان.. انطلاق بطولة كأس السعودية 2026 لسباقات الخيل 13 و14 فبراير الثلوج الكثيفة تشلّ حركة المطارات في كوريا طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق الأرصاد: طقس غير مستقر على منطقة الشمالية الخضيري يحذّر من حبوب التخسيس: أضرار صحية وفوائد مؤقتة مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026 حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي
أوضح برنامج حساب المواطن أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها حتى لا يتأثر الدعم.
وتابع حساب المواطن، أنه يمكن الإفصاح عن مكافآت الطلبة، من خلال “ملف المستفيد، بيانات عامة” وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم إضافة وحفظ.
كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.