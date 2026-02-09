حساب المواطن .. توضيح مهم بشأن مكافأة الطلاب

أوضح برنامج حساب المواطن أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها حتى لا يتأثر الدعم.

وتابع حساب المواطن، أنه يمكن الإفصاح عن مكافآت الطلبة، من خلال “ملف المستفيد، بيانات عامة” وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم إضافة وحفظ.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: