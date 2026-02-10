برنامج ريف: لا يمكن الحصول على الدعم حال التسجيل في التأمينات حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل مساند: خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة متاح حاليًا إيجار: 3 خطوات لتحديث بيانات المستخدم الشخصي ولي عهد بريطانيا يصل إلى محافظة العلا محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد مملكة البحرين اليونيسف تحذر من كارثة إنسانية تهدد أطفال السودان تعليم مكة يحصد المركز الأول في جائزة الناشئة لحفظ القرآن الكريم أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو
أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حاليا للمستفيد إلغاء الطلب الموجود أو المسجل عبر خدمة “صوتك مسموع”.
وأكد برنامج حساب المواطن، أنه في حالة وجود ذلك الطلب يتم الانتظار لحين التعامل مع طلب المستفيد عن طريق خدمة صوتك مسموع في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.