يتم الانتظار لحين التعامل مع طلب المستفيد عن طريق خدمة صوتك مسموع

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠١ مساءً
حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل
المواطن - فريق التحرير

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حاليا للمستفيد إلغاء الطلب الموجود أو المسجل عبر خدمة “صوتك مسموع”.

حساب المواطن وطلبات التسجيل

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه في حالة وجود ذلك الطلب يتم الانتظار لحين التعامل مع طلب المستفيد عن طريق خدمة صوتك مسموع في أقرب وقت ممكن.

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير

حساب المواطن: الاعتراضات بعد 10 يناير تُدرج ضمن أهلية مارس

حساب المواطن: الاعتراضات بعد 10 يناير تُدرج ضمن أهلية مارس

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

 

