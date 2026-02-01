حساب المواطن يوضح حالات تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي

أوضح برنامج حساب المواطن إمكانية تقدّم المتزوجة بطلب التسجيل كمستفيد رئيسي في البرنامج، وذلك في عدد من الحالات التي تتيح لها الاستفادة بشكل مستقل.

تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي

وأضاف حساب المواطن، أن الحالات التي يحق فيها للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي تشمل:

إذا كان الزوج فاقد الأهلية

في حال كانت متزوجة من رجل غير سعودي

إذا كان الزوج متغيبًا، أو إذا كان الزوج مسجونًا.

ودعا برنامج حساب الواطن المستفيدين إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل والاشتراطات عبر الموقع الرسمي للبرنامج، مؤكدًا حرصه على إيصال الدعم لمستحقيه وفق الضوابط المعتمدة.