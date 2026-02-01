Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن يوضح حالات تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٥ مساءً
حساب المواطن يوضح حالات تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن إمكانية تقدّم المتزوجة بطلب التسجيل كمستفيد رئيسي في البرنامج، وذلك في عدد من الحالات التي تتيح لها الاستفادة بشكل مستقل.

تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي

وأضاف حساب المواطن، أن الحالات التي يحق فيها للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي تشمل:

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية للطلبات المقدمة بعد 10 يناير

حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية للطلبات المقدمة بعد 10 يناير

موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر فبراير

موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر فبراير

  • إذا كان الزوج فاقد الأهلية
  • في حال كانت متزوجة من رجل غير سعودي
  • إذا كان الزوج متغيبًا، أو إذا كان الزوج مسجونًا.

ودعا برنامج حساب الواطن المستفيدين إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل والاشتراطات عبر الموقع الرسمي للبرنامج، مؤكدًا حرصه على إيصال الدعم لمستحقيه وفق الضوابط المعتمدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر فبراير
أخبار رئيسية

موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر...

أخبار رئيسية
كيف تعرف نتيجة أهليتك في حساب المواطن؟
أخبار رئيسية

كيف تعرف نتيجة أهليتك في حساب المواطن؟

أخبار رئيسية
حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية للطلبات المقدمة بعد 10 يناير
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية للطلبات...

السعودية اليوم