حساب المواطن يوضح حالات تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
أوضح برنامج حساب المواطن إمكانية تقدّم المتزوجة بطلب التسجيل كمستفيد رئيسي في البرنامج، وذلك في عدد من الحالات التي تتيح لها الاستفادة بشكل مستقل.
وأضاف حساب المواطن، أن الحالات التي يحق فيها للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي تشمل:
ودعا برنامج حساب الواطن المستفيدين إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل والاشتراطات عبر الموقع الرسمي للبرنامج، مؤكدًا حرصه على إيصال الدعم لمستحقيه وفق الضوابط المعتمدة.