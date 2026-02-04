حساب المواطن يوضح معنى رسالة إعادة دراسة الأهلية وآلية احتساب الدعم

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية
أوضح برنامج حساب المواطن أن رسالة “ستتم إعادة دراسة أهليتك مجددًا” تعني الموافقة على الاعتراض المقدم من المستفيد، مشيرًا إلى أن توقيت الموافقة يحدد موعد دراسة الأهلية وصرف الدعم.
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بشأن معنى رسالة إعادة دراسة الأهلية في حساب المواطن.
وبيّن البرنامج أن الاعتراضات التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ 10 يناير، سيتم إدراجها ضمن دورة دراسة الأهلية لشهر مارس، على أن يتم إبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عبر حسابه في خانة دراسة الأهلية، ولن تشمل هذه الحالات دفعة شهر فبراير.
وفي سياق متصل، أتاح حساب المواطن للمستفيدين إمكانية معرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال حاسبة الدعم التقديرية، وذلك عبر الدخول إلى موقع البرنامج، ثم الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية، وإدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا، وعدد التابعين فوق 18 عامًا، ثم إدخال إجمالي الدخل الشهري للأسرة والضغط على خيار “احسب”.
وأوضح البرنامج أن الحاسبة التقديرية تُمكّن المستفيد من معرفة مبلغ الدعم الشهري للأسرة، وحد الإعفاء من التناقص، إضافة إلى حد الدخل المانع.
كما جدّد حساب المواطن التأكيد على أنه يتم التحقق من بيانات المستفيدين بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها لكل دفعة، مشيرًا إلى أن أي تغيير يطرأ على البيانات يستدعي إعادة دراستها والتحقق منها، ومن ثم إعادة تقييم الاستحقاق.
ودعا البرنامج المستفيدين إلى متابعة حساباتهم بشكل مستمر، والتأكد من تحديث البيانات لمعرفة قيمة الاستحقاق بشكل دقيق.