حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، الأسباب التي تؤدي إلى نقص الدعم المقدم للمستفيدين، موضحا أن الأسباب التي قد تؤثر على مبلغ الدعم المقدم تشمل التالي:
في سياق متصل، أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حاليا للمستفيد إلغاء الطلب الموجود أو المسجل عبر خدمة “صوتك مسموع”.
وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حالة وجود ذلك الطلب يتم الانتظار لحين التعامل مع طلب المستفيد عن طريق خدمة صوتك مسموع في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.