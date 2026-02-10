حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، الأسباب التي تؤدي إلى نقص الدعم المقدم للمستفيدين، موضحا أن الأسباب التي قد تؤثر على مبلغ الدعم المقدم تشمل التالي:

أسباب نقص دعم حساب المواطن:

زيادة في إجمالي دخل الأسرة عدم أهلية أحد التابعين تواجد المستفيد الرئيسي -أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا.

في سياق متصل، أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حاليا للمستفيد إلغاء الطلب الموجود أو المسجل عبر خدمة “صوتك مسموع”.

حساب المواطن وطلبات التسجيل

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حالة وجود ذلك الطلب يتم الانتظار لحين التعامل مع طلب المستفيد عن طريق خدمة صوتك مسموع في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: