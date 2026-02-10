Icon

حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon برنامج ريف: لا يمكن الحصول على الدعم حال التسجيل في التأمينات Icon حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل Icon مساند: خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة متاح حاليًا Icon إيجار: 3 خطوات لتحديث بيانات المستخدم الشخصي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
تشمل عدم أهلية أحد التابعين

حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، الأسباب التي تؤدي إلى نقص الدعم المقدم للمستفيدين، موضحا أن الأسباب التي قد تؤثر على مبلغ الدعم المقدم تشمل التالي:

أسباب نقص دعم حساب المواطن:

  1. زيادة في إجمالي دخل الأسرة
  2. عدم أهلية أحد التابعين
  3. تواجد المستفيد الرئيسي -أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا.

في سياق متصل، أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حاليا للمستفيد إلغاء الطلب الموجود أو المسجل عبر خدمة “صوتك مسموع”.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير

حساب المواطن وطلبات التسجيل

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حالة وجود ذلك الطلب يتم الانتظار لحين التعامل مع طلب المستفيد عن طريق خدمة صوتك مسموع في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير
السعودية اليوم

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة...

السعودية اليوم
حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل
السعودية اليوم

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب...

السعودية اليوم
حساب المواطن: الاعتراضات بعد 10 يناير تُدرج ضمن أهلية مارس
السعودية اليوم

حساب المواطن: الاعتراضات بعد 10 يناير تُدرج...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح معنى رسالة إعادة دراسة الأهلية وآلية احتساب الدعم
أخبار رئيسية

حساب المواطن يوضح معنى رسالة إعادة دراسة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: مكافأة الطلاب من الدخل ولابد من الإفصاح عنها
السعودية اليوم

حساب المواطن: مكافأة الطلاب من الدخل ولابد...

السعودية اليوم
موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية
السعودية اليوم

موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية
السعودية اليوم

حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي...

السعودية اليوم