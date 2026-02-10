Icon

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير Icon “وِرث” يضفي على مركبة الحرس الوطني هوية نجدية في معرض الدفاع العالمي Icon طقس غير مستقر بمنطقة حائل حتى المساء Icon تراجع دور مكتب الحماية المالية للمستهلك كلف الأميركيين 19 مليار دولار Icon مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية Icon دراسة تحذّر من تأثير أجهزة الضوضاء الوردية على صحة المخ والنوم Icon وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في كاتريون للتموين Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٧ مساءً
المواطن - واس

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والتسعين أكثر من 9.9 ملايين مستفيد وتابع.

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته تجاوز 268 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح أن 73% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1472ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة تجاوز 2 مليون رب أسرة، مشكّلين ما نسبته 86%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.5 ملايين مستفيد.

