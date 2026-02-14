حساب المواطن: 4 خطوات لتعديل الدخل للمستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب حال التغيير الطارئ على بيانات المستفيد.

تعديل بيانات حساب المواطن

وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب على المستفيد تعديل البيانات والدخل من خلال الخطوات التالية:

الدخول على أيقونة ملف المستفيد بيانات عامة الضغط على تعديل الدخل الضغط على حفظ البيانات

يذكر أن البرنامج كان قد أكد أنه في حال تم تقديم الطلب للحصول على الدعم بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر مارس.