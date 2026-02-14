حساب المواطن: 4 خطوات لتعديل الدخل للمستفيد

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب حال التغيير الطارئ على بيانات المستفيد.
وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب على المستفيد تعديل البيانات والدخل من خلال الخطوات التالية:
يذكر أن البرنامج كان قد أكد أنه في حال تم تقديم الطلب للحصول على الدعم بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر مارس.
@Citizen_care السلام عليكم ، مع اضافة العلاوة للراتب هل يلزم تحديث الدخل ان هو يتحدث بشكل تلقائي ؟
— ma. (@mohammed_asn) February 13, 2026