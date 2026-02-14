Icon

حساب المواطن: 4 خطوات لتعديل الدخل للمستفيد

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ مساءً
حساب المواطن: 4 خطوات لتعديل الدخل للمستفيد
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب حال التغيير الطارئ على بيانات المستفيد.

تعديل بيانات حساب المواطن

وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب على المستفيد تعديل البيانات والدخل من خلال الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: 4 خطوات للإفصاح عن العوائد العقارية

حساب المواطن: 4 خطوات للإفصاح عن العوائد العقارية

حساب المواطن: تقييم الأصول شرط أساسي لتحديد الاستحقاق

حساب المواطن: تقييم الأصول شرط أساسي لتحديد الاستحقاق

  1. الدخول على أيقونة ملف المستفيد
  2. بيانات عامة
  3. الضغط على تعديل الدخل
  4. الضغط على حفظ البيانات

يذكر أن البرنامج كان قد أكد أنه في حال تم تقديم الطلب للحصول على الدعم بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر مارس.

