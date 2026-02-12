حساب المواطن: 4 خطوات للإفصاح عن العوائد العقارية

قال حساب المواطن إنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول لحساب المستفيد

2- اختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافآت”

3- ثم اختيار مصدر الدخل “غير ذلك”

4- ثم كتابة مصدر الدخل “عوائد عقارية”

وأضاف حساب المواطن، أنه سيتم بعد ذلك احتسابها ضمن مجموع الدخل في البرنامج، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

الضغط على “استعلام”

إدخال رقم الهوية الوطنية

الضغط على “بحث”

سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد:

الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.

اختيار اللغة العربية.

اختيار خدمة “حساب المواطن”.

اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.