Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
ليتم احتسابها ضمن مجموع الدخل

حساب المواطن: 4 خطوات للإفصاح عن العوائد العقارية

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
حساب المواطن: 4 خطوات للإفصاح عن العوائد العقارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال حساب المواطن إنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول لحساب المستفيد

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: تقييم الأصول شرط أساسي لتحديد الاستحقاق

حساب المواطن: تقييم الأصول شرط أساسي لتحديد الاستحقاق

حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم

حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم

2- اختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافآت”

3- ثم اختيار مصدر الدخل “غير ذلك”

4- ثم كتابة مصدر الدخل “عوائد عقارية”

وأضاف حساب المواطن، أنه سيتم بعد ذلك احتسابها ضمن مجموع الدخل في البرنامج، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل
السعودية اليوم

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب...

السعودية اليوم
حساب المواطن: مكافأة الطلاب من الدخل ولابد من الإفصاح عنها
السعودية اليوم

حساب المواطن: مكافأة الطلاب من الدخل ولابد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: الاعتراضات بعد 10 يناير تُدرج ضمن أهلية مارس
السعودية اليوم

حساب المواطن: الاعتراضات بعد 10 يناير تُدرج...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية
السعودية اليوم

حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي...

السعودية اليوم
حساب المواطن: تقييم الأصول شرط أساسي لتحديد الاستحقاق
السعودية اليوم

حساب المواطن: تقييم الأصول شرط أساسي لتحديد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير
السعودية اليوم

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة...

السعودية اليوم
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم

السعودية اليوم