إحدى ثمرات النموذج السعودي في الأمن السيبراني الرائد عالميًّا

“حصين” منظومة وطنية موحّدة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٧ مساءً
“حصين” منظومة وطنية موحّدة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية
المواطن - فريق التحرير

تُعد البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين” إحدى ثمرات النموذج السعودي في الأمن السيبراني الرائد عالميًّا، إذ جاءت لتتوج مسيرة سنوات من الجهود المستمرة في التقييمات السيبرانية والرصد والاستجابة للحوادث المرتبطة بالمشهد السيبراني في المملكة، وتترجم الجمع المعرفي للبيانات الخاصة، التي أصبحت في مكان واحد لحماية المقدرات الوطنية والاقتصادية من أي تهديدات أو مخاطر يشهدها الفضاء السيبراني.

وتستعرض بوابة “حصين” خلال معرض الدفاع العالمي 2026، الخدمات السيبرانية المتقدمة التي تتيحها لأكثر من 1700 جهة وطنية؛ لتمكينها من رفع مستوى الجاهزية وتعزيز أمنها السيبراني عبر منظومة موحدة تمكّنها من الحصول على الخدمات المؤتمتة والتدابير والإجراءات الاستباقية حيال التهديدات السيبرانية المتجددة، وتعزيز جاهزيتها تجاه المخاطر السيبرانية، بما يسهم في ضمان تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني بوصفه هدفًا ومقومًا أساسيًّا لحماية المصالح الحيوية للمملكة.

وفي إطار مبادراتها التمكينية في إتاحة الأدوات الإستراتيجية لرصد المخاطر السيبرانية على المستوى الوطني وتقديم الحلول الفعالة لتعزيز الأمن السيبراني لمختلف مكونات البنية التحتية للجهات الوطنية من خلال بوابة موحدة، توفر الهيئة عبر بوابة حصين حزمة من المبادرات التمكينية التي تشتمل على خدمات سيبرانية متقدمة في عدة مجالات، فضلًا عن إصدار الحقائب التوعوية للجهات الوطنية التي تتضمن مجموعة من المواد التثقيفية المتنوعة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبي الجهات الوطنية.

وتهدف البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين” منذ إطلاقها في عام 2022 إلى الإسهام في تعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة، وتحسين مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية للقيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني، فضلًا عن تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كل القطاعات، حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في قطاع الأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

وتعكس بوابة حصين المطورة بواسطة الذراع التقني لها، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، طابع الشمولية في تقديم الخدمات السيبرانية لتغطي جميع المجالات ذات العلاقة بالأمن السيبراني للجهات الوطنية والأفراد عبر توفير بوابة موحدة للحصول على الخدمات والحلول المستجدة في المجال، والارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية وإدارتها.

 

