خالد القطان: يوم التأسيس ميثاق علمي يربط الجذور بريادة الطب

رفع الدكتور خالد بن محمد القطان، نائب رئيس جامعة الفيصل للشؤون المالية والإدارية وعميد كلية الطب أسمى آيات الولاء والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله– وللشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”، مؤكداً أن هذه المناسبة هي استعادة لملحمة بناء فريدة، جعلت من العلم والمعرفة ركيزة صلبة لاستقرار الدولة السعودية وشموخها عبر التاريخ.

وقال الدكتور القطان في تصريح بهذه المناسبة: “إن يوم التأسيس هو ميثاقٌ يربط جذورنا الضاربة في التاريخ بطموحاتنا العنانية نحو المستقبل؛ فالمملكة منذ انطلاقتها الأولى أدركت أن قوة الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها وعقول علمائها. وما نشهده اليوم من ريادة سعودية في المحافل الطبية والبحثية الدولية، هو الثمرة الناضجة لغرسٍ بدأ قبل ثلاث مئة عام، ويُتوج اليوم برؤية طموحة جعلت من الابتكار والتميز العلمي سلاحاً للمنافسة العالمية وسيادةً معرفية تليق بمكانة المملكة”.

وعن دور الصروح الأكاديمية في تعزيز هذه المسيرة، أوضح: “إن احتفاءنا بالتأسيس يتجسد عملياً في إعداد أجيال تمتلك ناصية العلم؛ حيث يشارك طلابنا اليوم في أرقى البرامج التدريبية والأبحاث الدولية لعام 2025 في أعرق الجامعات العالمية، ليس فقط للتعلّم، بل لنقل رسالة الوطن ومنافسته في أكثر البيئات العلمية تعقيداً “.

وأضاف:” إن وجود الطبيب والباحث السعودي اليوم كشريك فاعل في برامج دولية متقدمة، هو انعكاس لبيئة تعليمية وطنية تحفز الابتكار وتؤمن بأن مهارات أبنائنا الإكلينيكية والبحثية هي خط الدفاع الأول عن مكتسبات هذا الوطن”.

وتابع القطان مؤكداً على العمق البحثي ودوره الوطني: إن الوفاء لتاريخنا العريق يفرض علينا أن نكون في طليعة المتصدين للتحديات الطبية المعاصرة؛ ومن هنا يأتي تنظيم فعاليات دولية كبرى مثل (المؤتمر الدولي للعلاج بالخلايا الجذعية 2025م)، لاستقطاب نخبة الخبراء ومناقشة أحدث الحلول العلاجية على أرض المملكة. إن تحويل بلادنا إلى وجهة عالمية للبحث والابتكار هو جزء أصيل من هويتنا الوطنية التي نعتز بها في يوم التأسيس، إيماناً منا بأن العلم هو القوة المحركة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

واختتم تصريحه قائلًا: “في هذه الذكرى الغالية، نجدد العهد بأن تظل عقولنا وطاقاتنا مسخرة لخدمة هذا الكيان العظيم. إن مسؤوليتنا الوطنية في جامعة الفيصل هي أن نواصل رحلة البناء المعرفي بكل أمانة وإخلاص، لنثبت للعالم أن المملكة التي تأسست على الحق والعدل، هي ذاتها المملكة التي تقود اليوم مستقبل العلم والطب، بقلبٍ ينبض بالانتماء وعقلٍ يطمح للريادة”.