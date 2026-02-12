خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع قائد الجيش الباكستاني

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم الخميس، قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية الراسخة، والشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين الشقيقين، ودورهما المحوري والريادي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الباكستاني سكرتير قائد قوات الدفاع قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العميد محسن جاويد.
التقيت معالي قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
أكدنا متانة العلاقات الأخوية الراسخة، والشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين بلدينا الشقيقين، ودورهما المحوري والريادي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين؛ بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي بلدينا. pic.twitter.com/JaDuTcVr90
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 12, 2026