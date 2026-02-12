Icon

خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع قائد الجيش الباكستاني

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم الخميس، قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية الراسخة، والشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين الشقيقين، ودورهما المحوري والريادي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الباكستاني سكرتير قائد قوات الدفاع قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العميد محسن جاويد.

