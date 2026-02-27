Icon

خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٣ مساءً
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
المواطن - فريق التحرير

شهدت مدينة الأقصر، جنوب مصر، الجمعة، خروج عربتين من أحد القطارات عن مسارهما أثناء سيره، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وذكرت مصادر مطلعة بحسب العربية، أن عربتين من القطار رقم 977 المتجه من أسوان إلى القاهرة خرجتا جزئيًا عن القضبان أثناء مرورهما بمزلقان القراريش، ما أدى إلى توقف الرحلة بصورة مؤقتة لحين التعامل مع الموقف.

وعلى الفور، انتقلت فرق الطوارئ التابعة لهيئة السكك الحديدية إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين الركاب والتأكد من سلامتهم، إلى جانب الدفع بأوناش ومعدات فنية لإعادة العربتين إلى مسارهما واستئناف الحركة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت المصادر أن الإجراءات الاحترازية نُفذت وفق البروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الركاب وانتظام حركة القطارات على الخط.

