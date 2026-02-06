خطوات إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عن طريق توكلنا شبكة إيجار: العقد غير الموثق لا يترتب عليه أي أثر نظامي مكافحة المخدرات تقبض على مقيم هندي يروّج الشبو في الباحة نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت في دوري روشن حادثة صادمة في الهند.. لعبة إلكترونية غامضة وراء وفاة 3 شقيقات 10 فرص استثمارية جديدة تطرحها أمانة نجران في محافظة يدمة معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض ابتكارات أمنية وتقنيات متقدمة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق سلمان للإغاثة يوزع 1.048 قسيمة شرائية في إدلب ودرعا واللاذقية بسوريا ضبط مخالفين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في جازان
أعاد تطبيق توكلنا التذكير بأنه يمكن إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عن طريق توكلنا، من خلال اختيار بوابة المناسك ثم اختيار إصدار تصريح جديد وبعدها اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.
جاء ذلك ردًا من توكلنا على استفسارات بشأن تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عبر منصة إكس، اليوم الجمعة.
يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.