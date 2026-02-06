Icon

خطوات إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عن طريق توكلنا

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعاد تطبيق توكلنا التذكير بأنه يمكن إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عن طريق توكلنا، من خلال اختيار بوابة المناسك ثم اختيار إصدار تصريح جديد وبعدها اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.

جاء ذلك ردًا من توكلنا على استفسارات بشأن تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عبر منصة إكس، اليوم الجمعة.

خدمات توكلنا

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.

 

