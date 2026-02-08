Icon

خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في منصة مساند

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٩ مساءً
خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في منصة مساند
المواطن - فريق التحرير

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في منصة مساند وهو ما أوضحته المنصة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

وأعادت منصة مساند التذكير بأنه يمكن تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل من خلال المنصة وذلك لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من خلال الخطوات التالية:

الإبلاغ عن انقطاع العامل في مساند

-تسجيل الدخول إلى منصة مساند
-اختيار العمالة
اختيار العامل المراد رفع بلاغ الانقطاع عنه
-النقر على الإجراءات الأخرى
-اختيار الإبلاغ عن انقطاع العمل
-ظهور رسالة تأكيدية لرفع بلاغ الانقطاع عن العامل المنزلي

خطوات نقل خدمات العمالة

وأضافت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

  • يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
  • يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
  • ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
  • وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

