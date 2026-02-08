خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في منصة مساند ضبط 5 مخالفين للائحة السلامة والأمن في الأنشطة البحرية وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026 ما دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في حماية القطاعات الحيوية وتقليل المخاطر الرقمية؟ تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري دخون الإماراتية تعتذر لـ تركي آل الشيخ وتسارع بحذف تغريدتها إبراهيم المعطش يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026 تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي
يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في منصة مساند وهو ما أوضحته المنصة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.
وأعادت منصة مساند التذكير بأنه يمكن تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل من خلال المنصة وذلك لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من خلال الخطوات التالية:
-تسجيل الدخول إلى منصة مساند
-اختيار العمالة
اختيار العامل المراد رفع بلاغ الانقطاع عنه
-النقر على الإجراءات الأخرى
-اختيار الإبلاغ عن انقطاع العمل
-ظهور رسالة تأكيدية لرفع بلاغ الانقطاع عن العامل المنزلي
وأضافت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي: