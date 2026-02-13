Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطيب المسجد النبوي: الصيام عبادة شاملة تهدف إلى تهذيب النفس وضبط الجوارح

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ مساءً
خطيب المسجد النبوي: الصيام عبادة شاملة تهدف إلى تهذيب النفس وضبط الجوارح
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تناولت خطبة الجمعة اليوم في المسجد النبوي جملةً من المعاني الإيمانية العظيمة، أوصى فيها إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم المسلمين بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن.

وأوضح فضيلته أن الإسلام دينٌ متين يقوم على أركانٍ واضحة، تتمثل في الشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا، مبينًا أن هذه الأركان تمثل أساس العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وتقوم عليها حياة المسلم إيمانًا وسلوكًا؛ يقول الله -تبارك وتعالى- في الحديث القدسي: «ما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشيءٍ أفضل من أداء ما افترضتُ عليْهِ».

قد يهمّك أيضاً
الربيعة يدشن المركز الهندسي الذكي للقيادة والتحكم بالمسجد النبوي

الربيعة يدشن المركز الهندسي الذكي للقيادة والتحكم بالمسجد النبوي

رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي

رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي

وسلّط فضيلته الضوء على فضل صيام شهر رمضان ومكانته الرفيعة، مؤكدًا أنه فريضةٌ عظيمة كتبها الله على عباده، وموسمٌ تُفتح فيه أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار، وتُصفّد فيه الشياطين، داعيًا إلى اغتنام أيامه ولياليه بالطاعات، والبعد عن المعاصي قولًا وعملًا.

وأكد فضيلته أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل هو عبادة شاملة تهدف إلى تهذيب النفس، وضبط الجوارح، وتزكية القلوب، مشددًا على أن قيمة الأعمال عند الله تُقاس بسلامة القلب والإخلاص في النية، ومحذرًا من أن المعاصي قد تنقص أجر الصائم، أو تذهب بثمرة عبادته.

وبين أن شهر رمضان هو شهر الإحسان والصدقة والجود، وميدانٌ للتسابق في الخيرات، مستشهدًا بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان أجود الناس، ويزداد جوده في رمضان، داعيًا إلى البذل ومواساة المحتاجين، وتفطير الصائمين، وكفالة اليتامى والمساكين.
كما أشار فضيلته إلى فضل الصلاة بعد الفريضة، وقيام الليل في رمضان، وميزة الاجتماع على القيام، وعظيم أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف، وسعة فضل الله تعالى، وأن الدعاء بابٌ عظيم لا يُرد، لا سيما في هذا الشهر المبارك، مشيرًا إلى فضل ليلة القدر، وكونها خيرًا من ألف شهر، وحثَّ على تحريها في العشر الأواخر من رمضان، والإكثار فيها من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وحرص السلف الصالح على إحيائها بالطاعة والعبادة.

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم خطبته بالتأكيد أن رمضان فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله، وأن أيامه معدودة وسريعة الانقضاء، قال تعالى: “وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”، حاثًا المسلمين على اغتنام هذا الشهر المبارك بالإكثار من القيام وسائر الطاعات، وسأل الله القبول والتوفيق، وأن يجعل شهر رمضان شهر خيرٍ وبركةٍ ومغفرةٍ للأمة الإسلامية جمعاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد