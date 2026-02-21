Icon

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها Icon ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس Icon إطلاق جائزة معرفية ووقف تشاركي في ختام ملتقى «مجتمع الأسرة الأول» Icon إصابة 3 رجال أمن بانفجار طرد مشبوه في الأرجنتين Icon الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول Icon القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس Icon ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس Icon يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية Icon تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملات الميدانية المشتركة 

خلال أسبوع.. ضبط 19101 مخالف بينهم 28 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٣ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 19101 مخالف بينهم 28 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 24/ 08/ 1447هـ الموافق 12/ 02/ 2026م إلى 01/ 09/ 1447هـ الموافق 18/ 02/ 2026م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19101) مخالف، منهم (12153) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4103) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2845) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
خلال أسبوع.. ضبط 21029 مخالفًا بينهم 29 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف

خلال أسبوع.. ضبط 21029 مخالفًا بينهم 29 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف

خلال أسبوع.. ضبط 18836 مخالفًا بينهم 19 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

خلال أسبوع.. ضبط 18836 مخالفًا بينهم 19 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف


ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1663) شخصًا (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (01%)، كما تم ضبط (31) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (28) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (21491) وافدًا مخالفًا، منهم (20156) رجلاً، و(1335) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (15585) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1389) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (14893) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد