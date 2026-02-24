خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس

يترقب مستفيدو برنامج حساب المواطن، موعد إيداع الدعم لدفعة شهر مارس المقبل من العام 2026م، حيث من المقرر أن يتم صرف هذه الدفعة خلال الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447هـ.

وفي التفاصيل، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما من المقرر أن يتم صرف الدعم للدفعة الجديدة لشهر ماسر المقبل صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس بمشيئة الله والذي يوافق بمشيئة الله يوم 21 رمضان.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: