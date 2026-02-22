خلل تقني يؤجّل إطلاق أول رحلة مأهولة إلى القمر

Icon

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أن الصاروخ الجديد المخصص لإعادة رواد الفضاء إلى القمر “أرتيميس 2” واجه عقبة تقنية جديدة؛ مما يجعل تأجيل أول رحلة مأهولة منذ أكثر من نصف قرن أمرًا شبه مؤكد إلى فصل الربيع.

وأوضحت الوكالة أن تدفق الهيليوم إلى المرحلة العليا من صاروخ نظام الإطلاق الفضائي قد انقطع، وهو عنصر أساسي لعملية تطهير المحركات وضغط خزانات الوقود، مؤكدة أن هذه المشكلة منفصلة عن تسريب وقود الهيدروجين الذي تسبب في وقت سابق في إفساد تجربة العدّ التنازلي، مما استدعى إعادة الاختبار.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة أنها تراجع حاليًا البيانات الفنية، وتستعد لإعادة الصاروخ، الذي يبلغ طوله 98 مترًا إلى حظيرة الصيانة، مع دراسة إمكانية إنجاز الإصلاحات مباشرة على منصة الإطلاق إذا تبيّن أن ذلك ممكن تقنيًّا.

