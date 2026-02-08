دخون الإماراتية تعتذر لـ تركي آل الشيخ وتسارع بحذف تغريدتها

قدّمت شركة دخون الإماراتية اعتذارًا للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عقب اعتراضه العلني على استخدام اسمه في حملة إعلانية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على منصة إكس.

وقالت الشركة في بيان نشرته قبل قليل عبر حساباتها الرسمية: “نعتذر لمعاليكم عن ذكر اسمكم الكريم دون تنسيق مسبق، ونقرّ بأن ذلك كان تجاوزًا وخطأً منا. تم حذف التغريدة. نحن شركة سعودية، أبناء هذا الوطن، ومن نسيجه، نخطئ ونصيب، ونتعلّم من قِيَمه ومبادراته”.

ويأتي هذا الاعتذار بعد ساعات من تعليق مباشر للمستشار تركي آل الشيخ على الحملة الإعلانية، التي نفذتها الشركة مستخدمة اسمه دون إذن، حيث كتب عبر حسابه الرسمي: “هذا شي يخصني أنا ليه تستخدمون اسمي؟! ومن طلب منكم ذلك”؟

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شركة دخون الإماراتية، وهي إحدى الشركات الراعية لنادي الهلال، بنشر مقطع فيديو للطفلة السورية الشهيرة شام الحمصية، تضمّن وعدًا بمنحها سيارة مرسيدس فاخرة فور وصولها إلى المملكة، مع إقحام اسم المستشار تركي آل الشيخ في نص التغريدة الترحيبية.

هذا الإقحام قوبل برد حازم من آل الشيخ، أعاد من خلاله التأكيد على أن اسمه وصفته الرسمية لا يجوز استخدامهما في أي محتوى دعائي دون موافقة مسبقة.

جاء رد آل الشيخ عبر منصة إكس مباشرًا وواضحًا، حيث استنكر الزج باسمه في حملة لا علاقة له بها، متسائلًا عن الجهة التي سمحت باستخدام هويته الرسمية في هذا السياق، ومؤكدًا أن الأمر لا يخصه، ولا يحق لأي جهة تجارية توظيف اسمه دون إذن.

وأدى هذا الاعتراض العلني إلى تراجع فوري من قبل الشركة، التي سارعت إلى حذف التغريدة من جميع حساباتها.

وتعد دخون الإماراتية إحدى الشركات الراعية لنادي الهلال، ما قدم تساؤلات واسعة حول حدود التسويق، ومسؤولية العلامات التجارية الراعية للأندية الكبرى، وضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية في المحتوى الإعلاني.

خلفية القصة

وتعود جذور القصة إلى نحو ثلاثة أسابيع، حين تصدرت الطفلة شام الحمصية، المقيمة في دولة الإمارات، منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عفوي عبّرت فيه عن عتبها لعدم دعوتها إلى مهرجان “جوي أووردز”، وضياع فرصة مشاهدة النجوم في الرياض.

وحظي المقطع بتفاعل واسع، وصل إلى المستشار تركي آل الشيخ، الذي تفاعل مع الفيديو بروح إيجابية، ووجّه دعوة رسمية للطفلة لزيارة موسم الرياض وتجربة فعالياته، تقديرًا لموهبتها وحضورها اللافت كصانعة محتوى صغيرة.