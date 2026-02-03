Icon

السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم Icon كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” Icon حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في محافظة جدة

دراسة تكشف فاعلية التعليم الإلكتروني في رياض الأطفال 2026

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٣ مساءً
دراسة تكشف فاعلية التعليم الإلكتروني في رياض الأطفال 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في خطوة لافتة، كشفت دراسة علمية عن فاعلية التعليم الإلكتروني في تنمية مهارات الطفل في مدارس رياض الأطفال بمحافظة جدة، مؤكدة أن التعليم عن بُعد أصبح أداة تعليمية مؤثرة تسهم في تطوير العملية التعليمية لهذه الفئة.

وأوضحت الباحثة الدكتورة سلوى عبدالله النصيري أن الدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر التعليم الإلكتروني في تنمية مهارات الطفل بمدارس رياض الأطفال في جدة، مشيرة إلى أن التعليم عن بُعد لم يعد خيارًا طارئًا، بل وسيلة تعليمية فاعلة يمكن توظيفها بكفاءة لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة.

قد يهمّك أيضاً
التعليم الإلكتروني: إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط

التعليم الإلكتروني: إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط

التعليم تطلق خدمة التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال

التعليم تطلق خدمة التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال

فاعلية التعليم الإلكتروني بالمدارس

وأضافت النصيري أن الدراسة اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تطبيق استبانة على عينة مكوّنة من (155) معلمة من معلمات رياض الأطفال، جرى اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة، بهدف قياس فاعلية التعليم عن بُعد، ومتطلبات تطبيقه، والمعوقات التي تواجه استخدامه في الميدان التربوي.

وبيّنت نتائج الدراسة أن التعليم عن بُعد يتمتع بأهمية كبيرة في تنمية مهارات الطفل في رياض الأطفال بمحافظة جدة، في حين توافرت متطلبات تطبيقه بدرجة متوسطة. كما أظهرت النتائج وجود معوقات متوسطة، تصدرتها المعوقات المرتبطة بالإمكانات التقنية، تلتها المعوقات المتعلقة بالأطفال، ثم المعوقات التي تواجه المعلمات.

التعليم الإلكتروني ورياض الأطفال

وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين أفراد عينة البحث حول فاعلية التعليم عن بُعد في تنمية مهارات الطفل، باختلاف متغيرات الدراسة.

وفي ضوء النتائج، أوصت الباحثة بضرورة تعزيز وعي معلمات رياض الأطفال بأهمية التعليم عن بُعد، وتنمية مهاراتهن التقنية والمهنية للتعامل مع أدوات وتقنيات التعليم الإلكتروني بكفاءة. كما شددت على أهمية تحسين جودة المقررات التعليمية الإلكترونية، وتوفير متطلبات التعليم عن بُعد من بنية تقنية وتجهيزات مناسبة، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تعيق تطبيقه، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين نواتج التعلم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد