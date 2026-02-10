السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ مرحلة جديدة من مشروع طريق العبر بمأرب الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% في ديسمبر 2025 درجات الحرارة اليوم في السعودية.. مكة وجدة الأعلى والسودة الأبرد ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو بين أميركا وكندا الملك سلمان وولي العهد يهنئان أنطونيو خوسيه سيغورو توقعات طقس السعودية اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تؤخر الدراسة في كليات الجبيل اليوم اليوم دخول موسم العقارب ثالث مواسم الشتاء بدء إيداع حساب المواطن لشهر فبراير شاملًا الدعم الإضافي تدشين مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية على هامش معرض الدفاع العالمي 2026
كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة، مشيرًا إلى استمرار الأجواء الدافئة على عدد من المناطق، مقابل طقس بارد نسبيًا في المرتفعات والمناطق الشمالية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة وجدة واصلتا تسجيل أعلى درجات الحرارة على مستوى المملكة بواقع 33 درجة مئوية لكل منهما، تلتها محافظة القنفذة بدرجة حرارة بلغت 32 درجة مئوية، في حين سجّلت المدينة المنورة 31 درجة، والرياض 30 درجة مئوية.
وفي المقابل، سجلت السودة أدنى درجة حرارة صغرى في المملكة عند 5 درجات مئوية، فيما بلغت درجات الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية في تبوك وسكاكا، و11 درجة مئوية في بريدة، وسط أجواء تميل للبرودة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.