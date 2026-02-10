Icon

درجات الحرارة اليوم في السعودية.. مكة وجدة الأعلى والسودة الأبرد

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
درجات الحرارة اليوم في السعودية.. مكة وجدة الأعلى والسودة الأبرد
كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة، مشيرًا إلى استمرار الأجواء الدافئة على عدد من المناطق، مقابل طقس بارد نسبيًا في المرتفعات والمناطق الشمالية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضح المركز أن مكة المكرمة وجدة واصلتا تسجيل أعلى درجات الحرارة على مستوى المملكة بواقع 33 درجة مئوية لكل منهما، تلتها محافظة القنفذة بدرجة حرارة بلغت 32 درجة مئوية، في حين سجّلت المدينة المنورة 31 درجة، والرياض 30 درجة مئوية.

وفي المقابل، سجلت السودة أدنى درجة حرارة صغرى في المملكة عند 5 درجات مئوية، فيما بلغت درجات الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية في تبوك وسكاكا، و11 درجة مئوية في بريدة، وسط أجواء تميل للبرودة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

 

