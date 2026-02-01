درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 33 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجّلة اليوم الأحد في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيانات الأرصاد، سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة على مستوى مدن المملكة بـ33 درجة مئوية، تلتها جدة بـ32 درجة مئوية، ثم جازان بـ30 درجة مئوية.

كما سجّلت مدن حائل وتبوك وعرعر وسكاكا والباحة أدنى درجة حرارة اليوم، حيث بلغت 9 درجات مئوية فقط في كل منها، فيما سجّلت أبها 10 درجات مئوية، وكل من الدمام ونجران 12 درجة مئوية.