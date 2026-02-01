درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 33 مئوية

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجّلة اليوم الأحد في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب بيانات الأرصاد، سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة على مستوى مدن المملكة بـ33 درجة مئوية، تلتها جدة بـ32 درجة مئوية، ثم جازان بـ30 درجة مئوية.
كما سجّلت مدن حائل وتبوك وعرعر وسكاكا والباحة أدنى درجة حرارة اليوم، حيث بلغت 9 درجات مئوية فقط في كل منها، فيما سجّلت أبها 10 درجات مئوية، وكل من الدمام ونجران 12 درجة مئوية.