Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 33 مئوية

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ صباحاً
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 33 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجّلة اليوم الأحد في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيانات الأرصاد، سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة على مستوى مدن المملكة بـ33 درجة مئوية، تلتها جدة بـ32 درجة مئوية، ثم جازان بـ30 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد

مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد

ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات

ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات

كما سجّلت مدن حائل وتبوك وعرعر وسكاكا والباحة أدنى درجة حرارة اليوم، حيث بلغت 9 درجات مئوية فقط في كل منها، فيما سجّلت أبها 10 درجات مئوية، وكل من الدمام ونجران 12 درجة مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر...

السعودية اليوم