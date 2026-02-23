وظائف شاغرة في شركة معادن وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري وظائف شاغرة في مطارات الدمام دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
نشرت قناة قناة الإخبارية لقطات من دعاء فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس خلال صلاة التراويح بالمسجد الحرام، وذلك في سابع ليالي شهر رمضان المبارك.
وأظهرت المشاهد أجواء روحانية مهيبة داخل المسجد الحرام، حيث توافد المصلون لأداء الصلاة في أجواء يسودها الخشوع والسكينة.
"اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم"
دعاء الشيخ د. عبد الرحمن السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان pic.twitter.com/068iRXKVRZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 23, 2026