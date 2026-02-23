دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان

نشرت قناة قناة الإخبارية لقطات من دعاء فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس خلال صلاة التراويح بالمسجد الحرام، وذلك في سابع ليالي شهر رمضان المبارك.

وأظهرت المشاهد أجواء روحانية مهيبة داخل المسجد الحرام، حيث توافد المصلون لأداء الصلاة في أجواء يسودها الخشوع والسكينة.