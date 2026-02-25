Icon

معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء Icon أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار Icon مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان Icon أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر Icon توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة Icon “الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال Icon حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان Icon شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026 Icon الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
حصاد اليوم

دعاء الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 9 رمضان

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
دعاء الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 9 رمضان
المواطن - فريق التحرير

بصوت خاشع وأجواء إيمانية في رحاب الحرم المكي الشريف، توجه إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء في ختام صلاة التراويح ليلة 9 من شهر رمضان العام 1447هـ.

منظومة متكاملة من الخدمات

وأدى المصلون والمعتمرون والزوار صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام في أجواء من الطمأنينة والخشوع وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة المملكة وجميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين من كل بقاع الدنيا.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد