دعاء الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 9 رمضان

بصوت خاشع وأجواء إيمانية في رحاب الحرم المكي الشريف، توجه إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء في ختام صلاة التراويح ليلة 9 من شهر رمضان العام 1447هـ.
وأدى المصلون والمعتمرون والزوار صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام في أجواء من الطمأنينة والخشوع وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة المملكة وجميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين من كل بقاع الدنيا.
دعاء الشيخ د. ماهر المعيقلي في صلاة التراويح بـ #المسجد_الحرام تاسع ليالي رمضان#الإخبارية_من_الحرم pic.twitter.com/urHRodeCPd
