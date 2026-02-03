Icon

السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم Icon كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” Icon حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

دوريات الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مواطن لترويجه 25 كيلو حشيش مخدر

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٢ مساءً
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مواطن لترويجه 25 كيلو حشيش مخدر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من القبض على مواطن بمحافظة الفرشة لترويجه (25) كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وفقًا لما أعلنت عنه الجهات الأمنية. وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأهابت الجهات الأمنية بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)

الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)

الأفواج الأمنية تبرز مصفحة “تارس 2” سعودية الصنع لزوّار “واحة الأمن”

الأفواج الأمنية تبرز مصفحة “تارس 2” سعودية الصنع لزوّار “واحة الأمن”

وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المتورطين في جرائم المخدرات، ضمن جهودها الرامية للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وفرض النظام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد