دوريات الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مواطن لترويجه 25 كيلو حشيش مخدر

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من القبض على مواطن بمحافظة الفرشة لترويجه (25) كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وفقًا لما أعلنت عنه الجهات الأمنية. وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وأهابت الجهات الأمنية بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بسرية تامة.
وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المتورطين في جرائم المخدرات، ضمن جهودها الرامية للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وفرض النظام.