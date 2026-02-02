Icon

دوري روشن.. الهلال يتعادل سلبيًا مع الأهلي بدون أهداف

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
دوري روشن.. الهلال يتعادل سلبيًا مع الأهلي بدون أهداف
المواطن - فريق التحرير

حسم التعادل السلبي مواجهة الهلال والأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، في مباراة اتسمت بالندية والحماس رغم غياب الأهداف، وأسهمت نتيجتها في إعادة ترتيب حسابات المنافسة على الصدارة، بعدما صبّت في مصلحة فريق النصر.

وبدأت المباراة بحذر واضح من الجانبين؛ إذ سعى الهلال إلى فرض أسلوبه من خلال الاستحواذ وتنظيم اللعب وبناء الهجمات تدريجيًا، بينما اعتمد الأهلي على الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات مع تطبيق ضغط متوازن في منطقة الوسط.

وشهد الشوط الأول صراعًا تكتيكيًا قويًا على الكرة، مع تبادل للمحاولات دون فرص محققة تشكل خطورة حقيقية على المرميين، في ظل تفوق دفاعي واضح من الفريقين.

وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة الأداء بشكل ملحوظ، حيث كثّف الهلال ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف يمنحه الأفضلية، مقابل اعتماد الأهلي على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال المساحات خلف دفاع الهلال، إلا أن جميع المحاولات افتقدت اللمسة الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

