رئاسة الشؤون الدينية تعزّز رسالتها الإيمانية والعلمية والتوجيهية في الحرمين الشريفين

في أجواء إيمانية عامرة، ومع نفحات شهر رمضان المبارك، تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أداء رسالتها العلمية والتوجيهية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، عبر منظومةٍ متكاملة من البرامج العلمية والإرشادية التي تُعزّز الهدي القويم، وتُثري التجربة الإيمانية للمصلين والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الشهر الفضيل حراكًا علميًا وإرشاديًا مكثّفًا، يتناسب مع خصوصية رمضان ومكانته في قلوب المسلمين، من خلال دروس علمية رصينة، وبرامج ودورات علمية تُعنى بتصحيح المفاهيم وترسيخ الوسطية والاعتدال. وتتّسم الدروس العلمية الرمضانية بالشمول والتنوّع؛ إذ تجمع التأصيل الشرعي المتين والطرح الميسّر الذي يراعي اختلاف اللغات والثقافات، بما يُسهم في إيصال الرسالة الشرعية الصحيحة بأسلوبٍ معاصرٍ مؤثّر. وتحظى البرامج العلمية بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة، الذين يُسهمون في إثراء المحتوى العلمي وتعميق الأثر المعرفي والإيماني.

وفي جانب الإفتاء والإرشاد، تُكثّف الرئاسة خدماتها الميدانية والرقمية متعدّدة اللغات خلال الشهر الكريم، عبر نقاطٍ مخصّصة للإجابة عن أسئلة السائلين، إضافةً إلى الهاتف المجاني للإفتاء. ويُقدّم الفتوى نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة، للإجابة عن أسئلة المعتمرين واستفساراتهم خلال أدائهم النُّسك. ويأتي ذلك امتدادًا لجهود الرئاسة في تسخير التحوّل الرقمي لخدمة الرسالة الدينية والعلمية والتوجيهية، من خلال حسابات الرئاسة وحسابات دروس المسجد الحرام في مواقع التواصل الاجتماعي، وإثرائها بالمحتوى الديني المتصل بالحرمين الشريفين، بما يعكس العناية الفائقة بقاصدي أقدس بقاع الأرض في شهرٍ تتضاعف فيه الأجور وتسمو فيه الأرواح.