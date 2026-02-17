رئيس الأمر بالمعروف يطلق برنامج “لعلكم تتقون”

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، البرنامج التوعوي “لعلكم تتقون”، الذي يهدف إلى تبصير المجتمع بفضائل الصيام وأحكامه، وتعزيز القيم الإيمانية والسلوكية خلال شهر رمضان.

وبيَّن معاليه أن الرئاسة العامة تطلق هذا البرنامج التوعوي “لعلكم تتقون” في هذا الشهر المبارك، الذي استعدت له الرئاسة العامة ببرنامج توعويٍ شامل لتعظيم هذا الشهر، وبيان فضائله وما يجب على المسلم فيه، وما ينبغي من تدارك أيامه ولياليه، فيما يقرب إلى الله جل وعلا.

وينطلق البرنامج من أول أيام شهر رمضان وحتى السادس من شوال مستهدفًا مختلف شرائح المجتمع عبر منظومة متكاملة من البرامج الميدانية والوسائل الإعلامية والرقمية.

ويشمل البرنامج تفعيل الوسائل التوعوية لمدة 36 يومًا، ونشر 300 محتوى توعوي عبر المنصات المختلفة، وتشغيل 5 معارض متنقلة، إضافة إلى إطلاق 65 جولة توعوية، مع توفير 18 مصلى متنقلًا، و15 منصة توعوية حديثة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الرئاسة التوعوية في استثمار موسم رمضان لتعزيز الوعي الشرعي وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع، بما يسهم في تحقيق مقصد التقوى الذي يمثل أعظم مقاصد شهر رمضان.