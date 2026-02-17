Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رئيس الأمر بالمعروف يطلق برنامج “لعلكم تتقون”

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ مساءً
رئيس الأمر بالمعروف يطلق برنامج “لعلكم تتقون”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، البرنامج التوعوي “لعلكم تتقون”، الذي يهدف إلى تبصير المجتمع بفضائل الصيام وأحكامه، وتعزيز القيم الإيمانية والسلوكية خلال شهر رمضان.

وبيَّن معاليه أن الرئاسة العامة تطلق هذا البرنامج التوعوي “لعلكم تتقون” في هذا الشهر المبارك، الذي استعدت له الرئاسة العامة ببرنامج توعويٍ شامل لتعظيم هذا الشهر، وبيان فضائله وما يجب على المسلم فيه، وما ينبغي من تدارك أيامه ولياليه، فيما يقرب إلى الله جل وعلا.

قد يهمّك أيضاً
ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف

ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف تنظم لقاء بعنوان “تحديات الأمن الوطني” بعسير

الأمر بالمعروف تنظم لقاء بعنوان “تحديات الأمن الوطني” بعسير

وينطلق البرنامج من أول أيام شهر رمضان وحتى السادس من شوال مستهدفًا مختلف شرائح المجتمع عبر منظومة متكاملة من البرامج الميدانية والوسائل الإعلامية والرقمية.

ويشمل البرنامج تفعيل الوسائل التوعوية لمدة 36 يومًا، ونشر 300 محتوى توعوي عبر المنصات المختلفة، وتشغيل 5 معارض متنقلة، إضافة إلى إطلاق 65 جولة توعوية، مع توفير 18 مصلى متنقلًا، و15 منصة توعوية حديثة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الرئاسة التوعوية في استثمار موسم رمضان لتعزيز الوعي الشرعي وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع، بما يسهم في تحقيق مقصد التقوى الذي يمثل أعظم مقاصد شهر رمضان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد