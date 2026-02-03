Icon

رئيس تركيا يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٨ مساءً
رئيس تركيا يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
المواطن - واس

وصل إلى الرياض، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -الوزير المرافق-، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومدير شرطة المنطقة المكلّف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

