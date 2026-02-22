رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس بدء التسجيل العيني الأول لجزء من حي بني عبد الأشهل بالمدينة المنورة سلطان عُمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة يوم التأسيس كريستيانو رونالدو: أنا أنتمي للسعودية وأريد الاستمرار هنا وظائف شاغرة في فروع عيادات النهدي أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام “يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.. فعالية ثقافية في رجال ألمع “الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها العثور على جثث لمهاجرين إثر انقلاب قارب في اليونان زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان
هنأ فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم التأسيس.
وأعرب بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني الأخوية، والتمنيات للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بدوام الرخاء والرفعة، وللعلاقات الراسخة بالمزيد من التطور والارتقاء.
وثمن فخامته موقف المملكة المشرف والمناصر للشعب الفلسطيني، ونجاحها التاريخي في اعترافات دول مهمة بالدولة الفلسطينية المستقلة.