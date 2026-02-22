رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس

هنأ فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني الأخوية، والتمنيات للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بدوام الرخاء والرفعة، وللعلاقات الراسخة بالمزيد من التطور والارتقاء.

وثمن فخامته موقف المملكة المشرف والمناصر للشعب الفلسطيني، ونجاحها التاريخي في اعترافات دول مهمة بالدولة الفلسطينية المستقلة.