رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٢ مساءً
المواطن - واس

هنأ فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني الأخوية، والتمنيات للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بدوام الرخاء والرفعة، وللعلاقات الراسخة بالمزيد من التطور والارتقاء.

سلطان عُمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة يوم التأسيس

سلطان عُمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة يوم التأسيس

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 

وثمن فخامته موقف المملكة المشرف والمناصر للشعب الفلسطيني، ونجاحها التاريخي في اعترافات دول مهمة بالدولة الفلسطينية المستقلة.

